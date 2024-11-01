تاليسكا يشعل المنافسة بتسجيله ثاني أسرع أهداف ديربي النصر والهلال

فاجأ البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط فريق النصر، نظيره الهلال بتسجيله هدف التقدم الأول لفريقه في إحدى أبرز المباريات في كرة القدم السعودية "ديربي العاصمة"، وذلك قبل انقضاء الدقيقة الأولى على الانطلاقة.
وسجَّل البرازيلي تاليسكا واحدًا من أسرع الأهداف في تاريخ ديربي العاصمة في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009، خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024/ 25.
وأشعل المهاجم البرازيلي قمة مباريات الجولة التاسعة بتسجيله ثاني أسرع هدف في تاريخ الديربي ببطولة دوري المحترفين السعودي، الذي جاء إثر تمريرات نصراوية متتالية، شارك فيها لاعبون عدة، أبرزهم الكرواتي بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو، ومرر الأخير كرة طولية خلف المدافعين لمسجِّل الهدف، الذي استقبل الكرة، وهيأ لنفسه، وسدد كرة قوية، وقف الحارس ياسين بونو عاجزًا عن التصدي لها.
ويُعدُّ هدف البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعب وسط فريق النصر، أسرع أهداف مباريات "ديربي الرياض" ضمن بطولة دوري المحترفين، الذي سجله في الجولة الـ32 من منافسات الموسم الماضي بعد مرور 24 ثانية فقط على بداية المباراة.
فيما يحتل هدف الهداف التاريخي لمباريات الديربي في دوري المحترفين (محمد السهلاوي)، مهاجم النصر السابق، المرتبة الثالثة، وقد سجله في أكتوبر من عام 2017، بحلول الدقيقة الثانية.
ويُعدُّ هدف تاليسكا في مرمى الهلال اليوم، الذي سجله بعد 52 ثانية، رابع أسرع هدف يسجله النصر في تاريخه بدوري المحترفين بعد هدف نور الدين مرابط في مرمى الفيصلي 2021 (14 ثانية)، وهدف أوتافيو في مرمى الهلال 2024 (24 ثانية)، وهدف حسين عبدالغني في مرمى الفيصلي 2015 (33) ثانية.
ويُعتبر هدف تاليسكا ثاني هدف تستقبله شباك الهلال في منافسات المسابقة بالدقيقة الأولى من أصل 369 هدفًا، استقبلها الفريق بتاريخه في دوري المحترفين، بعد هدف زميله بالفريق البرتغالي أوتافيو.