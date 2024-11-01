تاليسكا يشعل المنافسة بتسجيله ثاني أسرع أهداف ديربي النصر والهلال

وأشعل المهاجم البرازيلي قمة مباريات الجولة التاسعة بتسجيله ثاني أسرع هدف في تاريخ الديربي ببطولة دوري المحترفين السعودي، الذي جاء إثر تمريرات نصراوية متتالية، شارك فيها لاعبون عدة، أبرزهم الكرواتي بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو، ومرر الأخير كرة طولية خلف المدافعين لمسجِّل الهدف، الذي استقبل الكرة، وهيأ لنفسه، وسدد كرة قوية، وقف الحارس ياسين بونو عاجزًا عن التصدي لها.