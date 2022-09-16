السعودي عبدالحكيم التويجري مساعداً لمدرب سلافيا براغ التشيكي

وأرفق الحساب الرسمي لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة التويجري، وعلق عليها: "من خلال برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم: ابتعاث لاعبين وابتعاث مدربين، المدرب عبد الحكيم التويجري ينتقل إلى نادي سلافيا براغ التشيكي، كمساعد مدرب للفريق B في دوري الدرجة الأولى، لمدة عام واحد".