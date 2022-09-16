السعودي عبدالحكيم التويجري مساعداً لمدرب سلافيا براغ التشيكي

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، مساء يوم الجمعة، عن انتقال مدرب البرنامج عبدالحكيم التويجري، لنادي سلافيا براغ التشيكي.
وأرفق الحساب الرسمي لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة التويجري، وعلق عليها: "من خلال برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم: ابتعاث لاعبين وابتعاث مدربين، المدرب عبد الحكيم التويجري ينتقل إلى نادي سلافيا براغ التشيكي، كمساعد مدرب للفريق B في دوري الدرجة الأولى، لمدة عام واحد".
من جانبه قال التويجري عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" فخور بالانضمام كمساعد مدرب للنادي العريق @slaviaofficial وشكر خاص لبرنامج الابتعاث السعودي على كل ما قدم لي شخصياً".
وكان التويجري قد حصل في يونيو الماضي على رخصة "UEFA Pro"، ليصبح أول مدرب سعودي ينال هذه الرخصة.