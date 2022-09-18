بمشاركة 23 حكمة.. لجنة الحكام تختتم دورة الحكمات بمشاركة دولية

اختتمت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة دورة الحكمات والتي أقيمت خلال الفترة من 12-16 سبتمبر الجاري بمشاركة 23 حكمة.
وشهدت الدورة مشاركة الأوزبكية جوليا تاراسوفا والروسية أنستازيا بوستوفويوتوفا كمحاضرتين في الدورة.
كما شهدت الدورة تدريب الحكمات على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، حيث اشتملت المحاضرات والتمارين العملية على إدارة المباريات وتقنية الفيديو وحكم الفيديو المساعد، وحالات منطقة الجزاء والتسلل بالفيديو، بالإضافة إلى اختبارات اللياقة وتمارين القوة وسرعة التحمل والوقاية من الإصابات.
ومن المقرر أن تواصل الحكمات اللاتي شاركن في الدورة تعلم المزيد من الجوانب المتعلقة باللياقة البدنية وتقنية الفيديو عبر الإنترنت.