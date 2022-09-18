بمشاركة 23 حكمة.. لجنة الحكام تختتم دورة الحكمات بمشاركة دولية

كما شهدت الدورة تدريب الحكمات على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، حيث اشتملت المحاضرات والتمارين العملية على إدارة المباريات وتقنية الفيديو وحكم الفيديو المساعد، وحالات منطقة الجزاء والتسلل بالفيديو، بالإضافة إلى اختبارات اللياقة وتمارين القوة وسرعة التحمل والوقاية من الإصابات.