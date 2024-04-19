9 ميداليات لألعاب القوى السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب

اكتسح منتخبا ألعاب القوى السعودية " الأولمبية - البارالمبية "، ميداليات مسابقات ألعاب القوى في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات، بنيلهما 9 ميداليات (5 ذهبيات، 2 فضية، 2 برونزية)، ليصبح مجموع ما حققته المملكة 42 ميدالية (20 ذهبية، 12 فضية، 10 برونزيات) في ختام منافسات اليوم الرابع للدورة.
وجاءت أولى ذهبيات ألعاب القوى الأولمبية في يومها الثاني، بواسطة العداء علي الرميح، الذي حل أولاً في سباق 110م حواجز بزمن 14.40 ثانية، وخطفت لين الشنيفي، المركز الأول والميدالية الذهبية، لمسابقة دفع الكرة الحديدية، بعد أن رمت لمسافة 10.98م، وحققت العداءة بسمة الزواوي، الميدالية الفضية لسباق 100م، بعد أن أنهت السباق بزمن 13.42 ثانية.
وحصل العداء مشعل هزازي، على فضية سباق 200م، بحلوله ثانياً بزمن 21.70 ثانية، وذهبت البرونزية لزميله مبارك اليامي بزمن 22.01 ثانية، ونال الرامي ناصر الدوسري، المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص، بعد أن رمى لمسافة 39م.
واختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، مشاركته في المحفل الخليجي، بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في منافسات اليوم الختامي للمسابقة، حيث جاءت الذهبية الأولى بواسطة الرامي فهد التركي، الذي نال ذهبية قذف القرص برمية لمسافة 14.19م ورقم شخصي جديد، وذهبية مسابقة دفع الكرة الحديدية برميه لمسافة 5.25م، وأضاف زميله العداء البراء القرني، الذهبية الثالثة، بفوزه بالمركز الأول لسباق 400م بزمن 50.72 ثانية.
وتأهل المنتخب السعودي للريشة الطائرة، للأدوار النهائية لمسابقات فردي الشباب والسيدات، والزوجي المختلط، إذ جاء تأهل الأخضر في الفردي، بفوز فهد المالكي على الإماراتي سلطان المزروعي بنتيجة 2- 0، والبتول المطيري على الإماراتية دانا محمد بذات النتيجة.
وفي الزوجي المختلط، تأهل الثنائي البتول المطيري ويزن الصائغ إلى دور الـ8 بفوزهما على ثنائي الإمارات بثنائية نظيفة، وهو ذات الدور الذي تأهل له زميليهما فهد المالكي وصبا الحارثي بفوزهما على الإمارات 2 – 0.
ويفتتح المنتخب السعودي للكرة الطائرة، مشاركته بالدورة الخليجية، عندما يلاقي نظيره المنتخب القطري اليوم السبت ،على صالة نادي النصر بدبي.
وفي منافسات كرة اليد، يواجه المنتخب السعودي، نظيره البحريني، في افتتاح مسابقة كرة اليد بالدورة الخليجية، على صالة نادي البطائح بالشارقة.
وتنطلق اليوم، مسابقة فردي الشطرنج الخاطف، بمشاركة لاعب المنتخب السعودي مشعل بن دعاس، وذلك في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث تقام منافسات الشطرنج على مدى أربعة أيام، بنظامي، الخاطف، والسريع، حيث سيشارك بن دعاس في كلا الفئتين.