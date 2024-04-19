9 ميداليات لألعاب القوى السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب

وجاءت أولى ذهبيات ألعاب القوى الأولمبية في يومها الثاني، بواسطة العداء علي الرميح، الذي حل أولاً في سباق 110م حواجز بزمن 14.40 ثانية، وخطفت لين الشنيفي، المركز الأول والميدالية الذهبية، لمسابقة دفع الكرة الحديدية، بعد أن رمت لمسافة 10.98م، وحققت العداءة بسمة الزواوي، الميدالية الفضية لسباق 100م، بعد أن أنهت السباق بزمن 13.42 ثانية.