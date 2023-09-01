يورغن كلوب: الموقف حتى الآن لم يتغير.. عقد محمد صلاح ليس للبيع

وأضاف: "الموقف يبقى كما هو بكل تأكيد.. لا شك لدينا في ذلك، ولا أجد الكثير لأقوله، ولا عروض لدينا بخصوص صلاح"، مشيرًا إلى أن "النجم المصري ليس للبيع، وسيتم رفض أي عرض من أجله".