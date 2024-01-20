بطولة آسيا 2023.. النيران الصديقة تمنح كوريا التعادل أمام الأردن في الوقت القاتل

حسَم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب الأردن مع نظيره منتخب جمهورية كوريا (2- 2)، اليوم السبت، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا قطر 2023.