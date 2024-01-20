بطولة آسيا 2023.. النيران الصديقة تمنح كوريا التعادل أمام الأردن في الوقت القاتل

حسَم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب الأردن مع نظيره منتخب جمهورية كوريا (2- 2)، اليوم السبت، على ملعب الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا قطر 2023.
منح نجم توتنهام "سون" التقدم مبكرًا لمنتخب كوريا من علامة الجزاء منذ الدقيقة التاسعة، وعدلت النيران الصديقة النتيجة لصالح منتخب الأردن عن طريق اللاعب بارك يونغ، وبعد أن تابع عرضية فراس شلباية برأسه بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 37.
وفي الوقت المحتسَب بدل الضائع، وضع المهاجم "يزن النعيمات" الأردن في المقدمة من تصويبة قذيفة صاروخية باغتت الحارس هيون وو جو في الدقيقة (45+6).
ومنحت النيران الصديقة التعادل لمنتخب كوريا في الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة (90+1) حينما حَوّل "يزن العرب" تسديدة كانغ إن لي بالخطأ في شباك منتخب بلاده.