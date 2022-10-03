كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع البرازيلي رافاييل كاريوكا لاعب تيغريس أونال المكسيكي حيث اقترب اللاعب من دخوله الفترة الحرة من عقده.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد قالت قبل أيام إن البرازيلي رافاييل كاريوكا يرفض تجديد عقده مع تيغريس أونال وسط اهتمام من ناد سعودي لم تحدد اسمه.
وقالت صحيفة "mediotiempo" المكسيكية رافاييل كاريوكا دخل دائرة اهتمام نادي النصر، وبوتوفاغو البرازيلي، وإنه يمكن للنادي السعودي التعاقد مع اللاعب في شهر ديسمبر القادم.
الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع تيغريس أونال، في يونيو 2023، علماً بأن اللاعب كان جزءاً أساسياً من الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري المكسيكي ولقب في دوري أبطال الكونكاكاف.