"النصر" مهتم بالتعاقد مع البرازيلي "رافاييل كاريوكا"

الجدير بالذكر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع تيغريس أونال، في يونيو 2023، علماً بأن اللاعب كان جزءاً أساسياً من الفريق الذي فاز بلقبين في الدوري المكسيكي ولقب في دوري أبطال الكونكاكاف.