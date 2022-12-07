"عبدالعزيز الفيصل": الميزانية الجديدة عكست الدعم السخي من القيادة لقطاع الرياضة

وتفصيلاً، قال "الفيصل": "بتوفيق من الله -عز وجل-، ثم بجهود وحرص حكومتنا الرشيدة -رعاها الله-، نعيش -ولله الحمد- في بلادنا الغالية ماضين بأحلامنا وطموحاتنا نحو الأمام، مستمرين في التنمية، وتحقيق التقدم، ورسم مستقبل واعد وطموح.. وهذا ما تؤكده ميزانية المملكة العربية السعودية، التي تعكس الجهود المبذولة في سبيل ازدهار وطننا المعطاء، والتركيز على المشاريع التنموية المستدامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".