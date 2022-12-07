"عبدالعزيز الفيصل": الميزانية الجديدة عكست الدعم السخي من القيادة لقطاع الرياضة

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–؛ بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444– 1445هـ (2023م).
وتفصيلاً، قال "الفيصل": "بتوفيق من الله -عز وجل-، ثم بجهود وحرص حكومتنا الرشيدة -رعاها الله-، نعيش -ولله الحمد- في بلادنا الغالية ماضين بأحلامنا وطموحاتنا نحو الأمام، مستمرين في التنمية، وتحقيق التقدم، ورسم مستقبل واعد وطموح.. وهذا ما تؤكده ميزانية المملكة العربية السعودية، التي تعكس الجهود المبذولة في سبيل ازدهار وطننا المعطاء، والتركيز على المشاريع التنموية المستدامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وأضاف: "لقد حظي القطاع الرياضي بدعم سخي من قيادة وطننا الغالي، أسفر -ولله الحمد- عن استضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية المختلفة، ووضع بلادنا الغالية وجهة رياضية وأرضًا لاحتضان أقوى المنافسات قاريًّا وعالميًّا، إلى جانب حصد العديد من المنجزات في مختلف الألعاب، والإسهام في رفع نسبة ممارسة الرياضة لدى المجتمع مقارنة بالسنوات الماضية".
واختتم حديثه بالقول: "أسأل الله، بمَنِّه وفضله وكرمه، أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يزيدها عزًّا ورخاء وفخرًا في كل وقت وحين".