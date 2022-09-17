الأخضر يصل أليكانتي لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم

وصلت بعثة المنتخب السعودي مساء أمس السبت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.