الأخضر يصل أليكانتي لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم

وصلت بعثة المنتخب السعودي مساء أمس السبت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.
وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستُلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار أليكانتي المستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في مدريد رئيس قسم المراسم والعلاقات نبيل الزهراني.
من جانبه، قدَّم مدير المنتخب السعودي حسين الصادق شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا على حسن الاستقبال، والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.
وكانت بعثة المنتخب السعودي قد غادرت الرياض ظهر أمس السبت من مطار الملك خالد الدولي، وكان في وداع البعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي مساء اليوم الأحد حصة تدريبية عند السابعة مساء على "ملعب منتجع لافينكا".