"عبدالعزيز الفيصل" يعتمد تسمية الجولة 15 من دوري روشن بـ "جولة الرياض إكسبو 2030"

الجدير بالذكر أن المكتب الدولي للمعارض أعلن فوز ملف المملكة بالاستضافة بعد اقتراع سري خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب (173)، في باريس، اليوم، حيث حصد ملف المملكة (119) صوتاً من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان؛ هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.