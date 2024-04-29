بات قريبًا من تجديد علاقته مع ليفربول.. "محمد صلاح" يحبط آمال جماهير الاتحاد

بات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قريباً من تمديد عقده مع ناديه الذي ينوي الاعتماد عليه كجزء مهم من الفريق في الموسم المقبل، على الرغم من الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين المدرب يورغن كلوب.
ووفقاً لموقع "ذا أتلتيك"، فإن النجم المصري لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم أزمته الأخيرة مع كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل.
وكشف "ذا أتلتيك" أن إدارة ليفربول تخطط لبقاء صلاح ضمن قوام الفريق في الموسم المقبل، رغم أنه كان يحظى باهتمام قوي من نادي الاتحاد السعودي خلال الصيف الماضي".
وذكر الموقع أن رابطة دوري المحترفين السعودية خففت اهتمامها بمحمد صلاح، بعد معرفتها برغبته في تجديد عقده مع ليفربو، على أن تعاود إحياء اهتمامها بالنجم المصري في 2025.