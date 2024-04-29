بات قريبًا من تجديد علاقته مع ليفربول.. "محمد صلاح" يحبط آمال جماهير الاتحاد

بات المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قريباً من تمديد عقده مع ناديه الذي ينوي الاعتماد عليه كجزء مهم من الفريق في الموسم المقبل، على الرغم من الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين المدرب يورغن كلوب.