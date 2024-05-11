رسميًّا.. "الزعيم" بطلاً لدوري روشن 2023-2024.. هنا الهلال مجد تليد لا يُطال

حقق فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 "رسميًّا"؛ وذلك عقب تجاوُز عقبة ضيفه الحزم بنتيجة 4/1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم السويسري "بورس شنايدر".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بنتيجة 4/1، وكان هداف الأزرق الصربي "ميتروفيتش" قد افتتح التسجيل لفريقه من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الـ15.
وفي الدقيقة الـ34 عدّل النتيجة فايز سليماني لفريقه الحزم بعد استثماره لكرة مرتدة.
لكن فرحة التعادل انتهت عند الدقيقة الـ39 حين أحرز لاعب الحزم أحمد الجويد هدفًا في مرمى فريقه.
وفي الوقت بدلاً من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الـ3+45، أحرز الهلال الهدف الثالث عن طريق هداف الفريق "ميتروفيتش" بعد عرضية رائعة، وصلته من "سافيتش". وبلغ " الميترو" الهدف الـ26 في قائمة الهدافين خلف قائد النصر "كريستيانو رونالدو - 33 هدفًا".
كما توَّج "سافيتش" حضوره المميز بهدف رابع للهلال في الدقيقة الـ6+45.
وفي الشوط الثاني تصدى القائم الأزرق لتسديدتَي لاعبَي الحزم "ماجد قشيش" و"أنطونيو" في الدقيقتين الـ52، والـ70.
وبتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة الـ89 محققًا لقب الدوري الـ19، وواصلاً للرقم الـ68 في مختلف مسميات البطولات المحلية والقارية، وتتبقى له "دوريًّا" مباراتا الغريم التقليدي النصر والطائي في ليلة التتويج.