رسميًّا.. "الزعيم" بطلاً لدوري روشن 2023-2024.. هنا الهلال مجد تليد لا يُطال

وفي الوقت بدلاً من الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الـ3+45، أحرز الهلال الهدف الثالث عن طريق هداف الفريق "ميتروفيتش" بعد عرضية رائعة، وصلته من "سافيتش". وبلغ " الميترو" الهدف الـ26 في قائمة الهدافين خلف قائد النصر "كريستيانو رونالدو - 33 هدفًا".