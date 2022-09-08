برئاسة "الفيصل".. ختام أعمال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

تلا ذلك مراسم تسليم الدورة من دولة أذربيجان للمملكة العربية السعودية، ثم ألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الدورة الخامسة كلمةً، رحب فيها بضيوف المملكة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، والوفود المشاركة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، مشيرًا إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع من أجل وضع لبنة بناء متجددة لرسم خارطة الطريق والمستقبل لشباب الأمة الإسلامية، وتنفيذ استراتيجية منظمة نحو دعم وتمكين الشباب، وتوظيف طاقاتهم لصناعة المستقبل.