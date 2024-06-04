وسط تنافس مثير بين النجوم المشاركين.. انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو "9 كرات" بجدة

وبالعودة لأبرز مواجهات يوم أمس والتي استمرت حتى وقت متأخر من فجر اليوم الثلاثاء؛ فقد أقيمت (32) مباراة بين (64) لاعبًا، شهدت مشاركة العديد من اللاعبين السعوديين في المواجهات الافتتاحية؛ حيث تَمَكن اللاعب عبدالله الشمري من تحقيق الانتصار على نظيره الإسباني ديفيد آلسيادي؛ فيما خسر اللاعب وليد البلخي أمام بطل العالم والمصنف الأول في التصنيف الدولي للعبة الإسباني فرانشيسكو سانشيز رويز، كما انتصر الفيليبيني كايل أموروتو على منافسه خالد الغامدي، كما شهدت مباريات أخرى مشاركة اللاعبين نواف الشمردل بطل العرب لفئة "الناشئين"، وكذلك أحمد الأحمدي، وحسين المصطفى، وأحمد زاهد.