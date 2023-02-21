أخضر السيدات يواجه نظيره الإندونيسي وديًا.. غدًا الأربعاء

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات مواجهة ودية أمام نظيره إندونيسيا غدًا الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند تمام الساعة السادسة مساءً.
ميدانيًا، واصل المنتخب السعودي الأول للسيدات تدريباته التحضيرية بمعسكره في المنطقة الشرقية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني، الفنلندية روزا لابي سيبالا استعدادًا للمواجهة الأولى بين المنتخبين.
وكان أخضر السيدات قد دشن معسكره في المنطقة الشرقية الثلاثاء الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان دوليتان أمام منتخب إندونيسيا يوم الأربعاء 22 فبراير ويوم الأحد 26 فبراير.
واستدعت الفنلندية روزا لابي سيبالا 25 لاعبة وهن: "سارة خالد، منى عبد الرحمن، ليلى علي، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبد الرزاق، موضي عبد المحسن، رغد مخيزن، دلال عبد اللطيف، مريم التميمي، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، رغد حلمي، شروق هوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذي الفهد، مباركة محمد".