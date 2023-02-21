أخضر السيدات يواجه نظيره الإندونيسي وديًا.. غدًا الأربعاء

واستدعت الفنلندية روزا لابي سيبالا 25 لاعبة وهن: "سارة خالد، منى عبد الرحمن، ليلى علي، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي، لانة عبد الرزاق، موضي عبد المحسن، رغد مخيزن، دلال عبد اللطيف، مريم التميمي، ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، رغد حلمي، شروق هوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور، عذي الفهد، مباركة محمد".