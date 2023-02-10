الهلال يختتم تحضيراته للمواجهة المرتقبة مع ريال مدريد في نهائي كأس العالم

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية (المغرب 2022).
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية. وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني رامون دياز عددًا من الجُمل التكتيكية على كامل الملعب.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الثلاثي "أندري كاريلو، سالم الدوسري وجوستافو كويلار" في التدريبات الجماعية.
وقد شهد المران متابعة رئيس الـنادي الأستاذ فهد بن نافل. وتوجَّه اللاعبون فور نهاية المران لمقر إقامتهم تأهبًا لنهائي كأس العالم.
ويخوض نادي الهلال غدًا السبت المباراة النهائية من كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب أمام بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط في العاصمة المغربية.