كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.. ستار كرافت 2 تفتتح منافسات الأسبوع السابع

وافتتحت لعبة ستار كرافت بطولات الأسبوع السابع اليوم من خلال مواجهات مرحلة المجموعات، حيث لعبت 4 مواجهات في المجموعة الأولى ومثلها في المجموعة الثانية. حيث اتجه الفائزون في تلك المواجهات إلى المرحلة الثانية في القسم العلوي، في حين تتاح للخاسرين فرصة التعويض من خلال مواجهات القسم السفلي. ويشارك في البطولة 18 لاعبًا من نخبة لاعبي ستار كرافت حول العالم، ويتنافسون للفوز باللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز المخصص للبطولة والبالغ مليون دولار.