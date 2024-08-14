كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.. ستار كرافت 2 تفتتح منافسات الأسبوع السابع

انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والذي يشهد إقامة 3 بطولات في ألعاب تتمتع بشعبية كبيرة في المجتمعين المحلي والدولي وهي؛ EA FC24 و Call of Duty: Modern Warfare III و StarCraft II، والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم على SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي.
وافتتحت لعبة ستار كرافت بطولات الأسبوع السابع اليوم من خلال مواجهات مرحلة المجموعات، حيث لعبت 4 مواجهات في المجموعة الأولى ومثلها في المجموعة الثانية. حيث اتجه الفائزون في تلك المواجهات إلى المرحلة الثانية في القسم العلوي، في حين تتاح للخاسرين فرصة التعويض من خلال مواجهات القسم السفلي. ويشارك في البطولة 18 لاعبًا من نخبة لاعبي ستار كرافت حول العالم، ويتنافسون للفوز باللقب وأكبر حصة من مجموع الجوائز المخصص للبطولة والبالغ مليون دولار.
وتبدأ غدًا بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار، منافسات بطولة EA FC24 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 16 لاعبًا محترفًا يمثلون مختلف الأندية العالمية ومن بينهم السعوديان مساعد الدوسري وأحمد مجاهد. وسيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 8 لاعبين، حيث يتأهل متصدر المجموعة ووصيفه وصاحب المركز الثالث مباشرة إلى مرحلة النهائيات، ويتم إقصاء أصحاب المركزين الأخير وما قبله. في حين يتجه أصحاب المراكز المتوسطة لمرحلة الإقصاء والتي سيتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني فقط.
وفي اليوم ذاته، تنطلق منافسات بطولة Call of Duty: Modern Warfare III، بمجموع جوائز يقارب مليوني دولار، يتنافس عليها 16 فريقًا من جميع أنحاء العالم. وستلعب مرحلة المجموعات بنظام الأفضل من 5 مواجهات حيث سيتأهل فريقان فقط من 4 مجموعات إلى مرحلة النهائيات التي ستُلعب بالنظام نفسه وصولاً إلى النهائي الكبير الذي سيُلعب بنظام الأفضل من 7 مواجهات.