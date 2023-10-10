في ختام تصفيات كأس آسيا.. أخضر الصالات يواجه إندونيسيا

فيما تم انتهاج الخطة التي سيلعب بها المباراة في تدريبات الفترة الثانية التي أُقيمت على الصالة التي تحتضن مباريات التصفيات، قبل أن تختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل مساحة الصالة، بمشاركة اللاعبين جميعهم باستثناء اللاعب عمر الدبل الذي فضل الجهاز الفني عدم إشراكه بناءً على توصية الجهاز الطبي.