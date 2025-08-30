بطولة كأس الخليج في أبها.. الأخضر تحت 19 يختتم استعداده لمواجهة الكويت

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت غدًا الأحد، ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.
وكان "الأخضر" قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على منتخب اليمن بهدف سجله فارس بن سالم، ليعتلي صدارة المجموعة بثلاث نقاط.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس والجهاز الفني المساعد، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية تحضيرًا للمواجهة المقبلة.
ويلاقي "الأخضر" نظيره الكويتي غدًا الأحد عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.