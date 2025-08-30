بطولة كأس الخليج في أبها.. الأخضر تحت 19 يختتم استعداده لمواجهة الكويت

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت غدًا الأحد، ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.