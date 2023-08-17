اتحاد الرياضات الإلكترونية يطلق لجنتي الانضباط والاستئناف

الجدير بالذكر أن المملكة تتقدم في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، فهي تقيم العديد من البطولات والأحداث العالمية كموسم الجيمرز الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا، وحدث لاعبون بلاحدود، أكبر حدث خيري في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب العديد من البطولات المحلية كالدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وكأس اتحاد الرياضات الإلكترونية والعديد من البطولات المحلية التي يسعى فيها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تمكين اللاعبين السعوديين للمنافسات في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية عالميًا.