ريد بول سالزبورغ يقيل مدربه الألماني ماتياس يايسله تمهيدًا لتدريبه أهلي جدة

أعلن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، يوم الجمعة، إقالة مدرّبه الألماني ماتياس يايسله من مهامه، بعد موافقته على تدريب الأهلي السعودي، بدءًا من الموسم القادم.
ونشر النادي النمساوي بيانًا على موقعه الرسمي يؤكّد إقالة المدرب الألماني يايسله من مهامه.
وكشف سالزبورغ أن ماتياس يايسله طلب الانتقال لتدريب الأهلي قبل 48 ساعة فقط من بداية الدوري النمساوي، مؤكّدةً أن المفاوضات وصلت الآن إلى مرحلتها النهائية.
اقترب المدير الفني الألماني ماتياس يايسله من تدريب الأهلي بعد الاتفاق على التوقيع معه لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، بانتظار الإعلان الرسمي.
وأصبح تعيين ماتياس يايسله مديرًا فنيًّا للأهلي مسألة وقت بعدما أعلن ناديه سالزبورغ النمساوي إعفاء المدرب الشاب من مهامه بشكل رسمي، بطلب من المدرب الألماني لتدريب الفريق السعودي.
ومن المنتظر أن يلتحق الألماني بمعسكر الأهلي في النمسا لبدء العمل بعد التوقيع معه مباشرة واستغلال الوقت المتبقي لتحضير الفريق بدنيًّا وفنيًّا قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
يُذكَر أن المدرب ماتياس يايسله البالغ من العمر 35 عامًا، سبق له قيادة فريق سالزبورغ النمساوي منذ 2021، وقبلها درّب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريبات ليفيرنج، فريق الدرجة الثانية النمساوي بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.