ريد بول سالزبورغ يقيل مدربه الألماني ماتياس يايسله تمهيدًا لتدريبه أهلي جدة

يُذكَر أن المدرب ماتياس يايسله البالغ من العمر 35 عامًا، سبق له قيادة فريق سالزبورغ النمساوي منذ 2021، وقبلها درّب فريق لايبزيج الألماني لدرجة الشباب خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إضافة إلى إشرافه على تدريبات ليفيرنج، فريق الدرجة الثانية النمساوي بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.