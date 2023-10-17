اكتمال جاهزية انطلاق منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"

أنهت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، استعداداتها لانطلاق المحفل العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 20 وحتى 30 أكتوبر الجاري، وتستعد الملاعب الخمسة في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، لاستضافة منافسات الدورة التي تعود مرة أخرى بعد 10 أعوام من التوقف، حيث سبق وأن أقيمت في نسختيها السابقتين الأولى في العاصمة الصينية بكين عام 2010، والنسخة الثانية في مدينة سان بيترسبيرج الروسية عام 2013.
ومنذ توقيع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عقد استضافة الرياض لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023م، مع رئيس رابطة الاتحادات الدولية (GAISF) إيفو فيراني، قبل 542 يومًا، وتحديدًا في 24 أبريل 2022، بدأت التحضيرات لاستضافة الدورة، لتقديم نسخة مميزة ومختلفة عن النسخ الماضية من الدورة.
وبدأت اللجان العاملة في تنفيذ مهامها مبكرًا من حيث استخراج التأشيرات، واختيار 14 فندقًا من أرقى فنادق الرياض لإقامة المنتخبات المشاركة في الدورة، والاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية، وتسمية رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في الدورة.
وشهدت الأشهر الأخيرة اجتماعات أسبوعية لجميع اللجان العاملة في الدورة؛ لرفع جودة العمل وكفاءة العاملين وجميع الطواقم التشغيلية والتنفيذية، كما أقامت اللجنة المنظمة للدورة ورشتي عمل مع ممثلي الاتحادات الدولية في يناير ومايو الماضيين؛ وذلك لمناقشة اللوائح والأنظمة وتجهيز مواقع المنافسات والنقل التلفزيوني والاشتراطات الفنية لمشاركة اللاعبين واللاعبات في الدورة.
ويشارك في النسخة الحالية من دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نخبة الرياضيين في أكثر من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ الدورة التي تحظى باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية، ويتنافس اللاعبون واللاعبات في 16 لعبة قتالية هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل (الكيك بوكسنج)، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.
ولأول مرة في تاريخ الدورة، اعتمدت اللجنة المنظمة 6 ألعاب بارالمبية ضمن منافسات الدورة؛ وهي: الأيكيدو، الملاكمة التايلاندية، مصارعة الأذرع، الجوجيتسو، السامبو، السافات، مما يسهم في ترسيخ مكانة الدورة في الرياض كحدث رياضي متكامل يركز على تعزيز قيم التنوع والدمج.
فيما خصصت اللجنة المنظمة أكثر من 40 حافلة تعمل على مدار 16 ساعة يوميًا لنقل الرياضيين من فنادق الإقامة لصالات المنافسات، كما تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة لإدارة عمليات فحص المنشطات تحت إشراف اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وتعد لجنة المنشطات من أهم اللجان النشطة في البطولة، وستقوم يوميًا بفحص عينات عشوائية من اللاعبين بعد انتهاء المنافسات.
وجهزت اللجنة المنظمة للدورة مركزًا إعلاميًا متكاملًا لخدمة 200 إعلامي من مختلف دول العالم، ويتضمن المركز أجود خدمات اتصال الإنترنت، وشاشات لعرض المنافسات والنتائج مباشرة ومنطقة مخصصة للراحة وتناول الطعام.
وتحتضن صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حفل الافتتاح الرسمي للدورة مساء الخميس القادم، والذي سيتضمن فقرات متنوعة تُعبّر عن أهداف الدورة بلمسة سعودية، حيث أعدت اللجنة المنظمة كل العدة لهذا الحدث لضمان خروج الحفل في أبهى حلة وصورة، وبما يرقى للحدث الرياضي العالمي المهم.
وستكون الجماهير الرياضية على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية في منطقة المشجعين لدورة الألعاب العالمية القتالية، والتي تم إنشاؤها بجانب موقع المنافسات وتتسع لأكثر من 1500 شخص وتنقسم إلى عدة مناطق، وتضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الثقافة السعودية وتراثها الثري، لتضفي تجربة جذّابة للزائرين، إلى جانب العديد من العروض الفنية والترفيهية والرياضية التفاعلية والموسيقية، وستفتتح أبوابها للجمهور يوميًا قبل ساعة واحدة من انطلاق المنافسات، على أن تغلق أبوابها بعد ساعة من نهاية منافسات اليوم.