الخليج يُفجِّرها ويكسر سلسلة انتصارات الهلال المتتالية

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الفوز على شقيقه الهلال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت؛ ليكسر بذلك سلسلة انتصارات الهلاليين التي بلغت 47 مباراة في الدوري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الخليج بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة سجلها ماركوس ليوناردو في الدقيقة الـ12 قبل أن يضيف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ37.
وفي الدقيقة الـ45+1 نجح اللاعب عبدالله السالم في تسجيل هدف الخليج الأول قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني (هدف التعادل) في الدقيقة الـ47، وذلك قبل أن يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثالث للخليج في الدقيقة الـ85.
وبتلك النتيجة رفع الخليج رصيده من النقاط عند النقطة الـ 19، في حين توقف رصيد الهلال عند النقطة الـ 28.