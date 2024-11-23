الخليج يُفجِّرها ويكسر سلسلة انتصارات الهلال المتتالية

وفي الدقيقة الـ45+1 نجح اللاعب عبدالله السالم في تسجيل هدف الخليج الأول قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني (هدف التعادل) في الدقيقة الـ47، وذلك قبل أن يضيف فابيو مارتينيز الهدف الثالث للخليج في الدقيقة الـ85.