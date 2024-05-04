ختام بطولة الملاكمة النسائية بمشاركة 170 لاعبة

اُختتمت مساء اليوم السبت بطولة المملكة للملاكمة المفتوحة للسيدات بحضور رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله بن أحمد الحربي، ونائب الرئيس رشا الخميس، وذلك على حلبة نادي ذوي الهمم بمنطقة الرياض.
وشارك في البطولة 170 لاعبة من مختلف الجنسيات بمشاركة 15 ناديًا واستمرت لمدة أربعة أيام، حيث انطلقت في الأول من مايو الجاري.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله الحربي إن هذه البطولة التي شهدت مشاركة غير مسبوقة للملاكمات من جميع مناطق المملكة، بعدد 170 لاعبة من مختلف الجنسيات مثلن 15 ناديًا، ومتابعة جماهيرية غفيرة.
وأضاف "إقامة مثل هذه البطولات هي فرصة كبيرة لاكتشاف مواهب جديدة، ورفع التنافسية لدى اللاعبات قبل خوض البطولات الإقليمية والقارية والدولية في المستقبل القريب".
وعلى صعيد متصل قالت رشا الخميس إن البطولة حققت الهدف التي أُقيمت من أجله، وهو تعزيز الثقة بلاعبات الملاكمة وخلق منافسات خاصة بهن بشكل مستمر، لذا حرصنا دائمًا أن ننوّع في المنافسات على مدار العام. وزادت : "اللاعبة السعودية أثبتت أنها قادرة على تحقيق الإنجازات الخارجية ورفع العلم السعودي في المحافل الدولية، وهذا يعني أننا يجب أن نواكب هذه الرغبة والطموح لتحقيق الهدف المنشود، ولا ننسى الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرياضة من قِبل القيادة، وهذا أكبر دافع لنا لتحقيق مزيدٍ من النجاحات".