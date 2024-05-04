ختام بطولة الملاكمة النسائية بمشاركة 170 لاعبة

وعلى صعيد متصل قالت رشا الخميس إن البطولة حققت الهدف التي أُقيمت من أجله، وهو تعزيز الثقة بلاعبات الملاكمة وخلق منافسات خاصة بهن بشكل مستمر، لذا حرصنا دائمًا أن ننوّع في المنافسات على مدار العام. وزادت : "اللاعبة السعودية أثبتت أنها قادرة على تحقيق الإنجازات الخارجية ورفع العلم السعودي في المحافل الدولية، وهذا يعني أننا يجب أن نواكب هذه الرغبة والطموح لتحقيق الهدف المنشود، ولا ننسى الدعم اللامحدود الذي تلقاه الرياضة من قِبل القيادة، وهذا أكبر دافع لنا لتحقيق مزيدٍ من النجاحات".