أخيرًا صدر القرار.. إلغاء موقعة "كلاسيكو" أمريكا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين

أخيرًا أسدل الستار تمامًا على التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 المقرر نهاية العام الجاري، بعد حسم الجدل المتعلق بآخر مبارياتها العالقة، وذلك بإلغاء موقعة "كلاسيكو" أمريكا الجنوبية بين البرازيل وغريمتها الأرجنتين نهائيًّا؛ وفق ما أعلن اتحاد البلدين في بيانين منفصلين، الأربعاء.