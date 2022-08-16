أخيرًا صدر القرار.. إلغاء موقعة "كلاسيكو" أمريكا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين

أخيرًا أسدل الستار تمامًا على التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 المقرر نهاية العام الجاري، بعد حسم الجدل المتعلق بآخر مبارياتها العالقة، وذلك بإلغاء موقعة "كلاسيكو" أمريكا الجنوبية بين البرازيل وغريمتها الأرجنتين نهائيًّا؛ وفق ما أعلن اتحاد البلدين في بيانين منفصلين، الأربعاء.
وأفاد اتحادا البلدين، إضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنهم حسموا النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، وأن الموعد الذي حدد لها في 22 سبتمبر المقبل سيخصص للعب مباراتين وديتين لكل من المنتخبين؛ تحضيرًا لنهائيات المونديال القطري المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.
وسبق للاتحاد البرازيلي أن أبدى، الأربعاء الماضي، رفضه لإعادة هذه المباراة التي كانت مقررة في الخامس من سبتمبر 2021 في ساو باولو، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية.
وقال الاتحاد البرازيلي، الأربعاء، في بيان: "بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيس إلى تعليق المباراة".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمر في فبراير الماضي، منتخبي البرازيل والأرجنتين اللذين كانا ضامنين في وقتها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما التي توقفت بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.