أمام أوراوا الياباني.. لاعب الهلال "السابق" الشلهوب يقدم كأس النهائي الآسيوي

يقوم قائد فريق الهلال الكروي الأول (السابق)، محمد الشلهوب، برفع الكأس وتقديمها قبل انطلاق المباراة المنتظرة لفريقه في الدور النهائي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني، (الذهاب)، غداً السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، على أن تجري مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو المقبل في سايتاما.
ويعتبر الشلهوب من اللاعبين الذين يمتلكون سجلاً مميزاً مع نادي الهلال، حيث أمضى في صفوفه عقدين من الزمن، قبل إعلان اعتزاله عام 2021 عندما كان يبلغ من العمر 41 عاماً، وكان الشلهوب بدأ مسيرته مع نادي الهلال عام 2000، حيث أثبت قدراته كلاعب موهوب في خط الوسط، بعدما اشتهر بقدراته العالية في المراوغة وقراءة الملعب ودقة التمرير.
وسلط موقع الاتحاد الآسيوي الضوء على مسيرة الشلهوب مع ناديه الهلال، حيث حقق الشلهوب العديد من الألقاب، من ضمنها الفوز بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس ولي العهد 11 مرة، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب الفوز مرة بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، ومرتين بلقب دوري أبطال آسيا، وقد خاض مع النادي خلال مسيرته 561 مباراة، سجل خلالها 102 هدف، إلى جانب صناعة عدد كبير من الأهداف. ومع استعداد الهلال لخوض مباراة الذهاب، فإن كل الأعين ستكون مصوبة على الشلهوب الذي يحمل كأس البطولة إلى أرض الملعب، حيث يأمل في أن يكون مصدر إلهام للاعبين من أجل الظفر باللقب من جديد.