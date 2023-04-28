أمام أوراوا الياباني.. لاعب الهلال "السابق" الشلهوب يقدم كأس النهائي الآسيوي

وسلط موقع الاتحاد الآسيوي الضوء على مسيرة الشلهوب مع ناديه الهلال، حيث حقق الشلهوب العديد من الألقاب، من ضمنها الفوز بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس ولي العهد 11 مرة، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب الفوز مرة بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، ومرتين بلقب دوري أبطال آسيا، وقد خاض مع النادي خلال مسيرته 561 مباراة، سجل خلالها 102 هدف، إلى جانب صناعة عدد كبير من الأهداف. ومع استعداد الهلال لخوض مباراة الذهاب، فإن كل الأعين ستكون مصوبة على الشلهوب الذي يحمل كأس البطولة إلى أرض الملعب، حيث يأمل في أن يكون مصدر إلهام للاعبين من أجل الظفر باللقب من جديد.