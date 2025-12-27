الهلال عضوًا في مجلس الاتحاد الآسيوي ورئيسًا للجنة التطوير والعلاقات

كما يعكس هذا التعيين المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة السعودية ودورها المحوري في الحركة الرياضية إقليميًا ودوليًا، في ظل التطور الذي شهدته كرة اليد السعودية خلال الأعوام الماضية، ونتيجة العمل النوعي الذي قدّمه هلال خلال فترة وجيزة من رئاسته للاتحاد السعودي لكرة اليد، وما تحقق من تطور في مجالات الحوكمة والتنظيم، ودعم المنتخبات الوطنية، وتعزيز الشراكات والعلاقات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع تطلعات الرياضة السعودية ورؤية المملكة 2030.