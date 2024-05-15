من أصل 18.. 8 أندية في دوري روشن السعودي تحصل على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024

كشفت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حصول 8 أندية من أصل 18 في دوري روشن السعودي على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024.
وأوضحت اللجنة في بيان عبر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنها قررت الموافقة بالإجماع على منح 8 أندية وهي: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتفاق، ضمك، والتعاون الرخصة المحلية والآسيوية وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية «الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية» المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقررت اللجنة طبقًا للبيان عدم منح الرخصة لعشرة أندية بسبب عدم استيفائها المعايير، مشددة على أنه يحق لهذه الأندية استئناف القرار في مدة أقصاها 20 مايو الجاري.
والأندية التي حال عدم استيفائها المعايير دون حصولها على الرخصة هي: أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، والحزم.