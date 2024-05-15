من أصل 18.. 8 أندية في دوري روشن السعودي تحصل على الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024

وأوضحت اللجنة في بيان عبر الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أنها قررت الموافقة بالإجماع على منح 8 أندية وهي: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتفاق، ضمك، والتعاون الرخصة المحلية والآسيوية وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية «الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية» المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.