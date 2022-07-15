بيدرو إيمانيول يطلع على منشآت نادي الخليج.. ويواجه الإعلام غدًا تمهيدًا لبدء مهمته الفنية

قام البرتغالي بيدرو إيمانيول، المدرب الجديد لنادي الخليج الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، قبل قليل؛ بزيارة منشآت النادي والاطلاع عليها.
وكان المدرب البرتغالي بيدرو إيمانيول قد وصل فجر اليوم إلى الدمام في المملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لبدء مهمته الفنية مع الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان في استقبال البرتغالي كل من: محمد كحل عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مدير الفريق حسين الدبيس، ومدير الإعلام والاتصال الأستاذ أشرف السادة، ومدير الاحتراف الأستاذ علي شيبان.
يذكر أن تحضيرات الفريق الكروي للموسم الرياضي الجديد ستنطلق مساء الأحد المقبل على ملعب النادي بسيهات.
وفي سياق متّصل دعت إدارة النادي وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي للمدرب بيدرو إيمانويل، الذي يعقده غدًا السبت في مقرّ النادي للحديث عن استعدادات الفريق للموسم المقبل.