بيدرو إيمانيول يطلع على منشآت نادي الخليج.. ويواجه الإعلام غدًا تمهيدًا لبدء مهمته الفنية

وكان المدرب البرتغالي بيدرو إيمانيول قد وصل فجر اليوم إلى الدمام في المملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لبدء مهمته الفنية مع الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.