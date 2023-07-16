الإيطالي "سباليتي" يعطي موافقته لتدريب الأهلي السعودي

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن اتخاذ المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي الإيطالي، قراره في العرض الذي قُدم له سابقًا من الأهلي، لتولّي قيادة الفريق الفنية بالموسم الجديد.
وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن سباليتي أعطى موافقته الشفوية على عرض الأهلي لتدريب الفريق خلال الموسم الصيفي الجاري.
وأوضح الصحفي الذى يعمل في "سكاي سبورت" أنه بالرغم من موافقة المدرب الإيطالى، إلا أن الأهلي ينتظر؛ حيث إن سباليتي ليس الخيار الأول، بل من أحد أهم أهدافهم الرئيسية هو التعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا.
وسبق أن ذكرتْ تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي ماركو سيلفا رفض عرض الأهلي المقدم له، مؤكدًا على أنه يركّز على مستقبله مع فولهام خلال الفترة المقبلة.