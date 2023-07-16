الإيطالي "سباليتي" يعطي موافقته لتدريب الأهلي السعودي

وأوضح الصحفي الذى يعمل في "سكاي سبورت" أنه بالرغم من موافقة المدرب الإيطالى، إلا أن الأهلي ينتظر؛ حيث إن سباليتي ليس الخيار الأول، بل من أحد أهم أهدافهم الرئيسية هو التعاقد مع البرتغالي ماركو سيلفا.