رياضة

"الدوسري" الأعلى تقييماً.. "الهلال" يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من الدوري

"الدوسري" الأعلى تقييماً.. "الهلال" يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من الدوري

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتضمنت التشيكلة الأفضل للجولة الأخيرة 5 لاعبين من الهلال، ولاعبين من النصر، ولاعباً واحداً من: الرياض، الشباب، التعاون، الفتح، حيث جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتن كامبانا (الرياض).

خط الدفاع: رومان سايس (الشباب)، اندريه (التعاون)، خاليدو كوليبالي (الهلال).

خط الوسط: سالم الدوسري (الهلال)، مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، روبن نيفيز (الهلال)، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)، مالكوم (الهلال).

خط الهجوم: مراد باتنا (الفتح)، كرستيانو رونالدو (النصر).

منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين
التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة

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