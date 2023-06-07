غدًا.. الكشف عن تفاصيل بطولة البولو للسيدات

يعقد الاتحاد السعودي للبولو غدًا في الثامنة مساءً، مؤتمرًا صحفيًا في فندق المشرق بالرياض، يكشف خلاله تفاصيل بطولة البولو للسيدات، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبولو، في شهر نوفمبر 2023م على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية (غرب الرياض).
وتعد هذه البطولة النسائية أولى بطولات الاتحاد السعودي للبولو للسيدات، التي يهدف من خلالها إلى إكساب المشاركات الخبرة ونشر اللعبة، بما يضمن تمثيلاً مشرفًا للاعبات الوطن في المنافسات الخارجية المقبلة، وفقًا لخطة اتحاد اللعبة الاستراتيجية، المواكبة لخطط اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.