غدًا.. الكشف عن تفاصيل بطولة البولو للسيدات

يعقد الاتحاد السعودي للبولو غدًا في الثامنة مساءً، مؤتمرًا صحفيًا في فندق المشرق بالرياض، يكشف خلاله تفاصيل بطولة البولو للسيدات، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبولو، في شهر نوفمبر 2023م على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية (غرب الرياض).