اتفاقية تعاون بين رابطتي دوري الدرجة الأولى واللاعبين السعوديين

وقعت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين في الرياض اليوم, مذكرة تعاون مع رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين؛ بهدف تطوير اللاعبين من النواحي الفنية والأكاديمية والتواصلية، وإقامة دورات وبرامج تعليمية للاعبين المسجلين في أندية الدرجة الأولى، مع تبادل الخبرات لتحقيق أعلى مستوى من التميز وجودة الأداء ورفع مستوى المسابقات.