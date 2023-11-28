اتفاقية تعاون بين رابطتي دوري الدرجة الأولى واللاعبين السعوديين

وقعت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين في الرياض اليوم, مذكرة تعاون مع رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين؛ بهدف تطوير اللاعبين من النواحي الفنية والأكاديمية والتواصلية، وإقامة دورات وبرامج تعليمية للاعبين المسجلين في أندية الدرجة الأولى، مع تبادل الخبرات لتحقيق أعلى مستوى من التميز وجودة الأداء ورفع مستوى المسابقات.
ووقع المذكرة من رابطة دوري الدرجة الأولى رئيس مجلس الإدارة المكلف طلال العبيدي، ومن جانب رابطة اللاعبين رئيس مجلس الإدارة محمد السهلاوي.
وتهدف المذكرة إلى تسهيل وصول رابطة اللاعبين لأصحاب العلاقة من اللاعبين لتعريفهم بأهداف الرابطة وما تقدمه من خدمات مع تقديم الدعوة لهم للاشتراك في عضويتها.
وأكد طلال العبيدي أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقًا من دور الرابطة في تمكين اللاعب السعودي ومنحه الفرصة للاطلاع والاستفادة من جميع البرامج المقدمة من قبل رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين.
من جانبه أشاد السهلاوي بالتعاون القائم مع رابطة أندية دوري الدرجة الأولى بما يخدم أهداف رابطة اللاعبين التي تسعى إلى تطوير وتنمية قدرات اللاعبين الأمر الذي يعود بالنفع على كرة القدم السعودية.