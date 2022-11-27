كأس العالم قطر 2022.. كرواتيا تعبر كندا برباعية.. وتعزز حظوظ التأهل للدور الثاني

الضغط الكثيف الذي مارسه منتخب كرواتيا في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول أثمر عن ثاني الأهداف عن طريق ماركو ليفايا الذي منح التقدم لمنتخب بلاده إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عجز عنها الحارس ميلان بوريان في التصدي لها، وذلك عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.