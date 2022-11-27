كأس العالم قطر 2022.. كرواتيا تعبر كندا برباعية.. وتعزز حظوظ التأهل للدور الثاني

تفوق منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم على نظيره الكندي بأربعة أهداف مقابل هدف في لقائهما على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
صعق المنتخب الكندي نظيره منتخب كرواتيا بهدف مبكر جداً سجله لاعب بايرن ميونيخ ألفونسو دايفيس بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقة المباراة برأسية محكمة إثر عرضية من تاجون بوشانان من الناحية اليمنى، مسجلاً أول أهداف كندا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم كما أنه سجل أسرع هدف في كأس العالم قطر 2022 حتى الآن.
تأخر هدف التعديل لمنتخب كرواتيا إلى الدقيقة 36 حينما توغل إيفان بيريتشيتس من الناحية اليسرى ومرر الكرة على طبق من ذهب إلى أندريه كراماريتش الذي سددها بقوة داخل الشباك الكندية معلنة عن أول الأهداف الكرواتية في مونديال قطر.
الضغط الكثيف الذي مارسه منتخب كرواتيا في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول أثمر عن ثاني الأهداف عن طريق ماركو ليفايا الذي منح التقدم لمنتخب بلاده إثر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عجز عنها الحارس ميلان بوريان في التصدي لها، وذلك عند الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.
وعاد أندريه كراماريتش ليعزز النتيجة بالهدف الثالث لمنتخب بلاده مستغلاً عرضية مميزة من بيريتشيتش الذي عكس الكرة داخل منطقة الجزاء ليروض مسجل الهدف الكرة ويطلقها من بين المدافعين في الشباك الكندية مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.
وأطلق البديل لوفرو ماجر رصاصة الرحمة في الشباك الكندية بتسجيله رابع الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+4) من هجمة عكسية مرتدة.
بهذه النتيجة اعتلى منتخب كرواتيا صدارة المجموعة السادسة 4 نقاط ليعزز حظوظه في التأهل للدور الثاني للمونديال في نسخته الثانية والعشرين فيما ودع منتخب كندا رسمياً منافسات كأس العالم.