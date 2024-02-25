في ختام البطولة الدولية.. الأخضر الصغير يخسر مواجهة السويد

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، من منتخب السويد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن ختام الدورة الدولية الودية في إسبانيا.