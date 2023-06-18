انطلاق برامج تقسيم اللاعبين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

وأوضح مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدكتور شريف الفولي، أن عملية التقسيم تعطى مزيدًا من الأجواء الرائعة والمميزة على منافسات دورة الألعاب، مشيرًا إلى أن المستويات متساوية والندية محتدمة بين جميع اللاعبين والفرق المشاركة، والجديد في النسخة الحالية بالنسبة لألعاب القوى والسباحة هو وضع لاعبيها في مستويات، وداخل هذه المستويات سيكون هناك تقسيم.