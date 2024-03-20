اتحاد القدم يعتمد 11 عضوًا في فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم 11 عضوًا في فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، على أن تبدأ مهامهم رسميًا الإثنين المقبل.
وتم اختيار الـ11 عضوًا بالتصويت خلال ورشة العمل لفريق التوثيق التي عُقِدَت أمس الثلاثاء، في الرياض بحضور إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد القدم، و49 عضوًا، والخبراء الدوليين.
وضمّت قائمة الأعضاء كلًا من: إبراهيم كنداسة، داود الموسى، عبدالإله النجيمي، عبدالله البشري، عبدالله العلواني، عيد الجهني، غالي الشمري، فالح السمحان، مبارك الظفيري، محمد الحربي، ناصر الفهيد.
وكانت "الرياضية" قد استبقت ورشة العمل بالكشف عن قائمة مكونة من 11 مرشحًا تم إرسالها من 14 ناديًا من أصل 64 ناديًا إلى الأمانة العامة في اتحاد القدم.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائج المشروع في مارس 2025، وتسبق ذلك اجتماعات دورية لفريق العمل مع ممثلي الأندية بداية من مايو وحتى نوفمبر المقبلين.