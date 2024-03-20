اتحاد القدم يعتمد 11 عضوًا في فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

وضمّت قائمة الأعضاء كلًا من: إبراهيم كنداسة، داود الموسى، عبدالإله النجيمي، عبدالله البشري، عبدالله العلواني، عيد الجهني، غالي الشمري، فالح السمحان، مبارك الظفيري، محمد الحربي، ناصر الفهيد.