"فيفا" يحتفي بعيد ميلاد نجم الهلال والمنتخب الأولمبي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر أخيرًا تقريرًا تحت عنوان" خمسة لاعبين شباب عرب ينتظرون الفرصة في قطر 2022"، حيث وضع سعود عبدالحميد واحدًا من هؤلاء النجوم ، قائلاً: "سعود عبد الحميد - السعودية ، في أحد أصعب المواسم في تاريخ نادي الاتحاد السعودي، صعد سعود عبدالحميد من ناشئي النادي ليشارك لأول مرة في موسم 2018/ 2019 الذي صارع فيه الفريق في معركة البقاء، وأنهاه في المركز العاشر، منذ ذلك الحين لم يتوقف توهج اللاعب الشاب القادر على المشاركة في أكثر من مركز، فأصبح في المواسم الثلاثة التالية أحد أهم اللاعبين السعوديين على الرغم من أنه لم يتجاوز الـ23 من العمر.