"فيفا" يحتفي بعيد ميلاد نجم الهلال والمنتخب الأولمبي

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بذكرى ميلاد قائد المنتخب السعودي الأولمبي ونادي الهلال الظهير الأيمن سعود عبدالحميد.
ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم "فيفا" مقطع فيديو يتناول بعض من مهارة اللاعب مصحوبًا بعبارة "اليوم، يحتفل واحد من أبرز مواهب الكرة السعودية بعيد ميلاده الـ23".
وتابع :"عيد ميلاد سعيد يا سعود عبد الحميد، نتطلع لمشاهدتك في قطر 2022".
وانتقل سعود عبدالحميد إلى نادي الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي بعقد يمتد حتى عام 2025، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه الاتحاد.
ويعد "الفيفا" سعود عبدالحميد من أبرز المواهب في العالم العربي، والتي يتوقع لهم إبراز مواهبهم، في كأس العالم 2022.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر أخيرًا تقريرًا تحت عنوان" خمسة لاعبين شباب عرب ينتظرون الفرصة في قطر 2022"، حيث وضع سعود عبدالحميد واحدًا من هؤلاء النجوم ، قائلاً: "سعود عبد الحميد - السعودية ، في أحد أصعب المواسم في تاريخ نادي الاتحاد السعودي، صعد سعود عبدالحميد من ناشئي النادي ليشارك لأول مرة في موسم 2018/ 2019 الذي صارع فيه الفريق في معركة البقاء، وأنهاه في المركز العاشر، منذ ذلك الحين لم يتوقف توهج اللاعب الشاب القادر على المشاركة في أكثر من مركز، فأصبح في المواسم الثلاثة التالية أحد أهم اللاعبين السعوديين على الرغم من أنه لم يتجاوز الـ23 من العمر.
وتابع : "كان عبدالحميد أحد الأسماء الجديدة التي استدعاها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إثر توليه مسؤولية تدريب الأخضر في 2019، حيث شارك لأول مرة في أولى مباريات رينارد، وديًا ضد مالي، وتزايد الاعتماد عليه كبديل موثوق في مراكز الظهيرين الأيمن والأيسر وخط الوسط وقلب الدفاع، فمثل المنتخب السعودي في 15 مباراة دولية وحمل شارة القيادة في بطولة كأس العرب في قطر".