في افتتاح كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. الاتحاد "يغرق" في محطة الخليج.. والهلال يتغلب على الابتسام بصعوبة

واستطاع الخليج في اليوم الأول من البطولة تحقيق فوز مثير على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت، واستحق الخليج تحقيق الفوز بمساندة جماهيره التي كان لها دور كبير ومؤثر في رفع الروح المعنوية والقتالية خلال مجريات المباراة.