رياضة
في افتتاح كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. الاتحاد "يغرق" في محطة الخليج.. والهلال يتغلب على الابتسام بصعوبة
انطلقت اليوم الأحد، على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في نسختها الـ 33.
واستطاع الخليج في اليوم الأول من البطولة تحقيق فوز مثير على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة جاءت، واستحق الخليج تحقيق الفوز بمساندة جماهيره التي كان لها دور كبير ومؤثر في رفع الروح المعنوية والقتالية خلال مجريات المباراة.
في الجانب الآخر نجح الهلال من التغلب على الابتسام بصعوبة كبيرة بعد أن حسم الشوط الخامس بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ترتيب الفرق
ويتصدر الخليج ترتيب اليوم الأول بـ 3 نقاط ثم الهلال بنقطتين والابتسام نقطة واحدة والاتحاد من دون أي رصيد من النقاط.
وتُقام غدًا الاثنين مباريات الجولة الثانية، حيث يلتقي الخليج والابتسام في تمام الـ 5 مساءً، ويتوقع حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين.
ويلعب الهلال والاتحاد عند الـ 7 مساءً.