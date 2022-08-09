بحضور "الفيصل".. "أردوغان" يفتتح دورة ألعاب التضامن الإسلامي "قونية 2021"

وعبّر رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن شكره وتقديره، لفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، ولجمهورية تركيا حكومة وشعبًا على ما وفرته من دعم وخدمات أسهمت في انطلاق هذا الحدث، ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها لأنشطة الاتحاد عبر جميع المنظمات التابعة لها، وللقائمين على الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وللجنة المنظمة للدورة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين من الرياضيين والرياضيات، ولجميع الدول المشاركة، مضيفًا: "كنتم جميعًا عضدًا وسندًا، وذا حضور زاهٍ، منح الاتحاد الوليد شهادة نجاحه منذ لحظاته الأولى".