بحضور "الفيصل".. "أردوغان" يفتتح دورة ألعاب التضامن الإسلامي "قونية 2021"
افتتح رئيس جمهورية تركيا السيد رجب طيب أردوغان بحضور رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أمس الثلاثاء دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى الـ18 من أغسطس الحالي. وشهد الحفل الذي أُقيم على ملعب مدينة قونيا إعلان الانطلاق الرسمي للدورة بمشاركة 54 دولة جرى دخول رياضييها للمضمار وسط حضور عددٍ من أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإسلامية وأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول العالم الإسلامي ورئيس البعثة السعودية المشاركة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.
كلمة "الفيصل"
وخلال كلمته التي ألقاها في الحفل، قدم الفيصل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على الدعم والاهتمام اللذين يوليانه للنهوض بأنشطة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مضيفًا أن المملكة قيادة وشعبًا حريصة كل الحرص على قيام واستمرار هذا الاتحاد.
وقال: "نجتمع اليوم في موعد جديد تحت راية واحدة، وإخوة دائمة، وهدف عظيم، فليس هناك ما هو أجمل من السلام، وأسمى من الإسلام ، الإسلام الذي حث منذ سنوات مولده الأولى على السباحة والرماية وركوب الخيل؛ ليسبق بذلك الإنسانية جمعاء في حث البشرية على الرياضة وممارستها".
وأكد الفيصل أن اللحظة الحاضرة، هي تتويج للرياضة الإسلامية، وسمو قيمها التي عاشوها تحت راية هذا الاتحاد منذ لحظة تأسيسه قبل أربعة عقود في أرض النور والهداية ومهوى الأفئدة مكة المكرمة.
وأبدى الفيصل سعادته بانطلاق الألعاب الإسلامية الخامسة، والتي تحمل هدفًا واضحًا وقيمة عالية، وعمقًا أخويًا سيتجسد واقعًا مع منافسات هذه الدورة، والتي يتنافس فيها أكثر من أربعة آلاف رياضي ورياضية من 54 دولة، سيقدمون صورة ناصعة للمنافسة الحقيقية والقيم الرياضية العظيمة.
وعبّر رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن شكره وتقديره، لفخامة الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، ولجمهورية تركيا حكومة وشعبًا على ما وفرته من دعم وخدمات أسهمت في انطلاق هذا الحدث، ولمنظمة التعاون الإسلامي على دعمها لأنشطة الاتحاد عبر جميع المنظمات التابعة لها، وللقائمين على الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وللجنة المنظمة للدورة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين من الرياضيين والرياضيات، ولجميع الدول المشاركة، مضيفًا: "كنتم جميعًا عضدًا وسندًا، وذا حضور زاهٍ، منح الاتحاد الوليد شهادة نجاحه منذ لحظاته الأولى".
ترحيب
من جهة أخرى رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته بجميع الدول المشاركة في مدينة قونية التركية، معلنًا انطلاق الدورة رسميًا.
وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية والشعبية انتهاءً بتقديم مسيرة عرض الدول المشاركة في الدورة.
وحمل العلم السعودي في مسيرة العرض لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب.
"أبكر" يكسر حاجز الزمن.. و"آل حزام" يخطف الفضية
كسر العداء السعودي عبدالله أبكر رقمه الشخصي والرقم السعودي في سباقات الـ100م عندما حل ثانيًا في نهائي السباق بزمن 9.95 ثانية معلنًا فوزه بالميدالية الفضية لسباق 100م، في المنافسات التي جرت على ميدان ومضمار ألعاب القوى بمدينة قونية.
وكان أبكر قد كسر قبل ذلك، الرقم السعودي ورقمه الشخصي، بحلوله أولاً في نصف نهائي السباق الذي جرى عصر أمس بزمن 9.96 ثانية مسجلاً بذلك اسمه كأول سعودي يكسر حاجز الـ10 ثوانٍ في تاريخ المسابقة.
وانتزع زميله الواثب حسين آل حزام فضية مسابقة القفز بالعصا عندما قفز لارتفاع 5.40م.
وبهاتين الفضيتين ارتفع رصيد المملكة من الميداليات إلى خمس (ثلاث فضيات وبرونزيتين).
ابن جلوي يزور مقر البعثة
زار رئيس البعثة السعودية المشاركة في الألعاب الإسلامية الأمير فهد بن جلوي مقر البعثة السعودية في قرية الرياضيين.
والتقى ابن جلوي اللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، واطمأن على كل التجهيزات المقدمة لهم وللرياضيين خاصة، معبرًا عن تقديمه الدعم الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهمتهم الرياضية لتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق باسمها.
تتويج تولو
وفي مسابقات ألعاب القوى، حل حسن دوشي بالمركز السادس في الوثب الثلاثي بعد أن قفز لمسافة 15.90م، وغادر زميله محمد داود منافسات سباق 100م بحلوله ثالثًا في نصف نهائي السباق بزمن 10.30 ثانية، فيما نال العداء محمد المعاوي المركز السابع في نهائي سباق 400م حواجز بزمن 50.32 ثانية.
وشهدت منافسات القوى اليوم، تتويج الرامي محمد تولو بالميدالية الفضية لدفع الجلة التي فاز بها مساء أمس.
القدم يبحث عن التأهل من المغرب
يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، عن صدارة المجموعة الثانية والتأهل للأدوار النهائية، وذلك عندما يلتقي نظيره المغربي عند الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأربعاء.
وشهدت تدريبات أخضر القدم أمس، تأدية المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة منتخب أذربيجان مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن إقامة البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى على الملعب، مرانًا تكتيكيًا أعقبه، العمل على الكرات الثابتة.
الطاولة في ربع نهائي الفرق
تأهل المنتخب السعودي لكرة الطاولة والمكون من علي الخضراوي وخالد الشريف وعبدالعزيز بو شليبي وتركي المطيري، إلى ربع نهائي مسابقة الفرق، عقب الفوز على فريقي قيرغيزستان ولبنان على التوالي بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهم صباح أمس الثلاثاء.
مطيري البارالمبية في نهائيات السباحة
وفي منافسات السباحة البارالمبية، تأهل تركي المطيري، إلى نهائيات سباقي 50م حرة، و100م صدر واللذان سيقامان اليوم الأربعاء.
وجاء تأهل المطيري، بحلوله ثانيًا في سباق 50م حرة بزمن 31.59 ثانية، ورابعًا في سباق 100م صدر بزمن 1.45.01 دقيقة، فيما خرج زميله إبراهيم المرزوقي من منافسات سباق 50م حرة بنيله المركز الخامس بزمن 51.07 ثانية.
دنيا وفهد ورياض يغادرون المنافسات
وفي منافسات التايكوندو، خسر الثنائي فهد السميح (54كجم) ودنيا أبو طالب (53 كجم) في دور ربع نهائي المسابقة الذي أُقيمت منافساته صباح أمس الثلاثاء.
وكانت دنيا قد تأهلت لربع النهائي، عقب فوزها على الصومالية منيرة عبدالواحد بجولتين نظيفتين، قبل أن تخسر أمام المصنفة الرابعة عالميًا والأولى آسيويًا، الإيرانية ناهد زادة بجولتين مقابل جولة.
فيما فاز زميلها السميح على التشادي باره جوفا بجولتين مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من الكازاخستاني جاسر بيك في ربع النهائي بالنتيجة نفسها.
فيما خرج زميلهم رياض الظافري من أمام الأردني محمود الطرايرة بجولتين مقابل جولة ضمن منافسات وزن 58 كجم.
9 منافسات سعودية
يدشن المنتخب السعودي لكرة اليد مشاركته بالدورة بمواجهة نظيره المغربي عند الحادية عشرة صباحًا، كما تتواصل عند العاشرة صباحًا منافسات السباحة البارالمبية، فيما تنطلق منافسات ألعاب القوى عند الرابعة عصرًا، كما تنطلق منافسات الجمباز عند التاسعة صباحًا، وتتواصل منافسات التايكوندو عند التاسعة صباحًا بهشام الدوخي (68 كجم) وحمد المبروك (63 كجم)، كما تُقام في العاشرة صباحًا منافسات الدور ربع نهائي الفرق لكرة الطاولة، فيما تنطلق منافسات المصارعة والرماية عند التاسعة صباحًا.