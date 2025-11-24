وزير الرياضة يكرّم أبطال السعودية في "آسياد البحرين" و"إسلامية الرياض"

وشملت الاتحادات التي حصدت ميداليات في آسياد البحرين: فنون القتال المختلطة، قفز الحواجز، الملاكمة التايلندية، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الرياضات الإلكترونية، الهجن، الدراجات، الجوجيتسو، الجودو، المصارعة الشاطئية، كرة اليد، والقدرة والتحمّل.