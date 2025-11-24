وزير الرياضة يكرّم أبطال السعودية في "آسياد البحرين" و"إسلامية الرياض"

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم، لاعبي ولاعبات فريق السعودية الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة "الرياض 2025"، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.
وحضر اللقاء الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة، والرئيس التنفيذي الأمين العام عبدالعزيز بن أحمد باعشن.
وأعرب سمو وزير الرياضة في كلمته عن شكره وتقديره للأبطال على ما حققوه من إنجازات رياضية وفنية، مؤكدًا أنهم سجلوا أسماءهم في قائمة شرف الرياضة السعودية، بما يبعث الحماس في نفوس زملائهم للمضي قدمًا وتحقيق المزيد من النجاحات.
وقام سموه بتسليم الشهادات التقديرية للرياضيين الذين أسهموا في تحقيق 22 ميدالية (5 ذهبيات، 4 فضيات، 13 برونزية) في آسياد البحرين، و57 ميدالية (18 ذهبية، 12 فضية، 27 برونزية) في الدورة الإسلامية بالرياض.
وشملت الاتحادات التي حصدت ميداليات في آسياد البحرين: فنون القتال المختلطة، قفز الحواجز، الملاكمة التايلندية، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الرياضات الإلكترونية، الهجن، الدراجات، الجوجيتسو، الجودو، المصارعة الشاطئية، كرة اليد، والقدرة والتحمّل.
أما الدورة الإسلامية فقد شهدت إنجازات لـ15 اتحادًا رياضيًا، من أبرزها: التايكوندو، الجوجيتسو، السباحة، ألعاب القوى، الكاراتيه، المبارزة، الملاكمة، كرة اليد، والهجن.