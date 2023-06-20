الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع مذكرة تعاون مع اتحاد التنس

وتتضمن المذكرة التي وقعها رئيس البرنامج التنفيذي لقطاع الرياضة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، زياد السحيباني، ورئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني، تأسيس وتمهيد التعاون المستقبلي بين الجانبين لتقديم الدعم الفني والتقني والتنظيمي والمشورة الفنية من قِبل الاتحاد في المجالات المتعلقة بأنشطة اللعبة وغيرها لتطوير رياضة التنس في العلا.