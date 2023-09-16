مدرب النصر البرتغالي "كاسترو": المنتخب السعودي أظهر للعالم أن لديه لاعبين كبارًا.. الكرة السعودية تتطوَّر

وتابع: اليوم لم يطبق اللاعبون ما طلبناه بالجودة المعتادة نفسها. أهدينا الخصم كرات كثيرة، وكنا بعيدين جدًّا عما قدمناه في المباريات الماضية. وأنا دائمًا أفكر بالمباراة القادمة لي فقط، وليس ما بعدها. مهم جدًّا في هذه الأوقات تدوير اللاعبين في الفريق، لكن اليوم كرة القدم تتطور في العالم في علم اللياقة وتقنيات الاستشفاء.. ولدينا أشخاص على مستوى عالٍ لتطبيق ذلك.