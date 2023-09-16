مدرب النصر البرتغالي "كاسترو": المنتخب السعودي أظهر للعالم أن لديه لاعبين كبارًا.. الكرة السعودية تتطوَّر

قال لويس كاسترو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إن المنتخب السعودي أظهر للعالم أن لديه لاعبين كبارًا، ونحن نشاهد شغفًا كبيرًا للجماهير السعودية؛ وهذا يجعل الكرة السعودية تتطور بوجود تخطيط وتنظيم ممـيز مع جمهور شغوف.
وجاء حديث المدرب البرتغالي عقب انتصار فريقه على الرائد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأضاف: العاملون على الدوري السعودي يعملون بشكل جيد، والانسجام بدأ يظهر بوضوح بين الأسماء العالمية الكبرى واللاعبين السعوديين. ويجب الآن أن يكتمل ذلك بالعمل على مراكز تدريب الشباب؛ لأن هذه الأشياء أساسية ومهمة.
وأوضح "كاسترو": لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق جيد جدًّا، بعد فترة توقف ومعسكرات للمنتخبات، وقبل مباراة آسيوية. مثل هذه المباريات دائمًا تكون صعبة؛ إذ وجدنا صعوبة قبل تسجيل الهدف الأول، لكن الشوط الثاني سيطرنا على المباراة. لم نلعب بشكل ممتاز مجملاً اليوم، لكن حققنا الفوز أمام فريق محترم وقوي.
وتابع: اليوم لم يطبق اللاعبون ما طلبناه بالجودة المعتادة نفسها. أهدينا الخصم كرات كثيرة، وكنا بعيدين جدًّا عما قدمناه في المباريات الماضية. وأنا دائمًا أفكر بالمباراة القادمة لي فقط، وليس ما بعدها. مهم جدًّا في هذه الأوقات تدوير اللاعبين في الفريق، لكن اليوم كرة القدم تتطور في العالم في علم اللياقة وتقنيات الاستشفاء.. ولدينا أشخاص على مستوى عالٍ لتطبيق ذلك.