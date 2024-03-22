الأخضر الأولمبي يواجه الصين ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً السبت مباراته التجريبية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.