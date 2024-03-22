الأخضر الأولمبي يواجه الصين ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً السبت مباراته التجريبية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.
ويلاقي "الأخضر" منتخب الصين في التاسعة والنصف مساءً على ملعب نادي الوكرة.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية الجمعة، على ملعب أكاديمية أسباير، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، تلاه مران على الكرات الثابتة.
من جهة أخرى، التحق اللاعب محمد سليمان بمعسكر المنتخب الوطني، بعد استدعائه من قِبل الجهاز الفني.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.