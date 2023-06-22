مواجهات مثيرة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات

ويشارك في هذه التصفيات 31 منتخباً، حيث تقام المباريات خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2023، ضمن منافسة من أجل التأهل إلى نهائيات النسخة الـ17 من البطولة القارية، وسيتم تحديد التواريخ الدقيقة لاحقاً.