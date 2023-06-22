أسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024، وذلك بعد المراسم التي جرت يوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأوقعت القرعة منتخب اليابان حامل اللقب ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب الصين تايبيه المضيفة وأستراليا، في حين جاء منتخب إيران وصيف حامل اللقب في المجموعة الثالثة بمواجهة لبنان وقرغيزستان المضيفة والمالديف.
ويلعب منتخب السعودية بالمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من إندونيسيا المضيفة وأفغانستان وماكاو، وجاءت فلسطين بالمجموعة الخامسة إلى جانب طاجيكستان المضيفة وميانمار والهند، وتلعب الكويت بالمجموعة السادسة إلى جانب البحرين المضيفة وتيمور الشرقية وبروناي، في حين جاء المنتخب العراقي في المجموعة السابعة بمواجهة أوزبكستان المضيفة وماليزيا وكمبوديا.
ويشارك في هذه التصفيات 31 منتخباً، حيث تقام المباريات خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2023، ضمن منافسة من أجل التأهل إلى نهائيات النسخة الـ17 من البطولة القارية، وسيتم تحديد التواريخ الدقيقة لاحقاً.
وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى ثمان مجموعات من خلال القرعة، حيث هنالك سبع مجموعات تتألف من أربعة منتخبات، في حين تضم المجموعة الثامنة ثلاثة منتخبات.
وتقام مباريات كل مجموعة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتتأهل المنتخبات الثمانية المتصدرة وأفضل سبعة منتخبات تحتل الوصافة في جميع المجموعات إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات لعام 2024.
وتنضم هذه المنتخبات الـ15 في النهائيات إلى المنتخب المُضيف، والذي سيتم تحديده في وقت لاحق، والذي سيحصل على بطاقة التأهل التلقائي.
وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات استناداً إلى تصنيف كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، حيث جاءت المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة ضمن التصنيف الأدنى.
وتعتبر جميع المباريات الخاصة بالمنتخب المُضيف، إذا ما قرر المشاركة في التصفيات لاحقاً، كمباريات ودّية ولن يتم احتسابها عند حساب ترتيب الفرق في المجموعات.
وللمرة الأولى منذ عام 2008، تقام التصفيات بدون تطبيق مبدأ التقسيم الجغرافي، وفقاً لقرار لجنة كرة الصالات والكرة الشاطئية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2022 بعدما تغلب على إيران في المباراة النهائية، علماً بأن المنتخب الإيراني كان توج باللقب 12 مرة من قبل.
- المجموعة الأولى: تايلاند (المضيفة)، تركمانستان، هونغ كونغ الصين، الصين.
- المجموعة الثانية: إندونيسيا (المضيفة)، السعودية، أفغانستان، ماكاو.
- المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، قرغيزستان (المضيفة)، المالديف.
- المجموعة الرابعة: فيتنام، كوريا الجنوبية، نيبال، منغوليا (المضيفة).
- المجموعة الخامسة: طاجيكستان (المضيفة)، ميانمار، فلسطين، الهند.
- المجموعة السادسة: الكويت، البحرين (المضيفة)، تيمور الشرقية، بروناي.
- المجموعة السابعة: أوزبكستان (المضيفة)، العراق، ماليزيا، كمبوديا.
- المجموعة الثامنة: اليابان، الصين تايبيه (المضيفة)، أستراليا.