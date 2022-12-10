"ستريكر وهوركاتش" يُتوَّجان بلقب الزوجي في كأس الدرعية للتنس 2022

توَّجت المدير التنفيذي لموسم الدرعية، الأميرة نجلاء بنت عبدالرحمن، فريق الزوجي الذي يضم لاعبَي التنس (دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش) بلقب بطولة "كأس الدرعية للتنس" لفئة الزوجي، التي تنظمها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية2.
وأُقيم ختام منافسات الزوجي في أجواء مميزة للغاية، عكست تميُّز هذه النسخة من البطولة؛ إذ نجح الثنائي دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش في الفوز على الثنائي أندري روبليف وزميله ماتيو بيريتيني بعد مواجهة قوية، انتهت بنتيجة 7-6، 4-6، 10-7.
وتُختتم اليوم منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس 2022 في الدرعية التاريخية التي تحتضن حي الطريف التاريخي، أحد أشهر المواقع التراثية حول العالم، والمسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
وتشتمل فعاليات اليوم في كأس الدرعية للتنس على حفل موسيقي بقيادة "دي جي أصيل"، وسط الأجواء الحماسية في مسرح قرية الدرعية الرياضية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة.