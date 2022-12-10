"ستريكر وهوركاتش" يُتوَّجان بلقب الزوجي في كأس الدرعية للتنس 2022

وأُقيم ختام منافسات الزوجي في أجواء مميزة للغاية، عكست تميُّز هذه النسخة من البطولة؛ إذ نجح الثنائي دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش في الفوز على الثنائي أندري روبليف وزميله ماتيو بيريتيني بعد مواجهة قوية، انتهت بنتيجة 7-6، 4-6، 10-7.