المتحدثون العالميون المشاركون في "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة" يشيدون بالدور الرائد للسعودية في قيادته وتحفيز نموه

وأعربت مايا روجرز، الرئيس التنفيذي لشركة Tetris، عن حماسها للمشاركة مجددًا في المؤتمر: "إنه لشرف كبير أن أشارك في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض هذا العام، مع تواجد أكثر من 60 متحدثًا عالميًا وأكثر من 750 من أبرز قادة ورواد القطاع من جميع أنحاء العالم. في نهاية النسخة الماضية من المؤتمر، أدركت مدى قوّة القطاع هنا ومدى عزم المتحدثين والمشاركين للعمل سويًا لتنميته وتبادل الخبرات والمعلومات. أنا سعيدة جدًا للمشاركة مرة أخرى هذا العام ولأشاهد عن قرب النتائج الإيجابية الكبيرة للجهود المستمرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للمساهمة في نمو القطاع ورسم مستقبله ونقله إلى مستوى جديد تمامًا. يتمتع عالم الرياضات الإلكترونية والألعاب بالكثير من الإمكانات لجمع مختلف الأطراف ضمن شغف مشترك ولتحقيق الخير للاعبين والمشجعين. نعم، إنه عمل تجاري، ونعم، نحن نتحدث عن صناعة تبلغ قيمتها المليارات سنويًا، ولكنها أيضًا تجربة استثنائية وهي شغف جمهور كبير حول العالم، وهذا هو الأساس المتين الذي يوحّد المشجعين في جميع أنحاء العالم".