الفريق التركي RW NRX يتصدر مرحلة "survival stage" في بطولة PUBG Mobile

تفوّق الفريق التركي RW NRX في مرحلة "survival stage" من بطولة ببجي موبايل PUBG Mobile، ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض.
وأُقيمت مرحلة ‘survival stage’ من بطولة ببجي موبايل أمس الثلاثاء، في بوليفارد رياض سيتي، وتمكّن الفريق التركي RW NRX من احتلال المركز الأول بعد جمع 73 نقطة. وشهدت هذه المرحلة مشاركة فريقين سعوديين هما Twisted Minds و Falcons Force، واللذين احتلا المركز الرابع والسابع على التوالي.
وتعد هذه البطولة واحدة من 21 بطولة تُقام في 22 لعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام حاليًا في بوليفارد رياض سيتي، والذي ينتهي في 25 أغسطس. ويقدم هذا الحدث العالمي أضخم مجموع جوائز في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية والبالغ 60 مليون دولار أمريكي.
وبدخولنا الأسبوع الرابع، تنطلق اليوم بطولة Overwatch 2، بجانب بطولة Mobile Legends: Bang Bang للسيدات، والتي تقدم أضخم مجموع جوائز لبطولة نسائية في تاريخ الألعاب والرياضات الإلكترونية.