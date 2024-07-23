الفريق التركي RW NRX يتصدر مرحلة "survival stage" في بطولة PUBG Mobile

وأُقيمت مرحلة ‘survival stage’ من بطولة ببجي موبايل أمس الثلاثاء، في بوليفارد رياض سيتي، وتمكّن الفريق التركي RW NRX من احتلال المركز الأول بعد جمع 73 نقطة. وشهدت هذه المرحلة مشاركة فريقين سعوديين هما Twisted Minds و Falcons Force، واللذين احتلا المركز الرابع والسابع على التوالي.