في دورة الألعاب الآسيوية الـ19.. "مسرحي" ينتزع ذهبية قاهرة الرجال ويحتفظ برقمه التاريخي.. و"بن جلوي" يُشيد بالمستوى

من جهته، هنّأ "مسرحي" جميع متابعي الرياضة السعودية بهذا الإنجاز، وقال: "الحمد لله قبل كل شيء، كان تشجيع الجمهور السعودي، حافزًا كبيرًا لي في تحقيقي للميدالية الذهبية، وفي هذا الصدد، أشكر والدَي اللذيْن تَعِبَا معي، كما أشكر مدربي الوطني الكابتن حمدان البيشي، الذي تعب في إعدادي لهذه الدورة لأكثر من عام كامل؛ مما جعلني أعود وأؤكد ملكيتي لهذا السباق بعد أن حققت الرقم التاريخي له قبل تسعة أعوام".