قمة نارية في دور ثمن نهائي كأس الملك بين الاتحاد والشباب

وتقام مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثالث على التوالي بمشاركة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين فقط بحيث تبدأ مباريات المسابقة من دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى الوصول إلى المباراة النهائية والتي يحدد موعدها لاحقاً وذلك بسبب ضغط المباريات في الموسم الذي يشهد مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.