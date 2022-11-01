قمة نارية في دور ثمن نهائي كأس الملك بين الاتحاد والشباب

سحبت مساء يوم الثلاثاء قرعة النسخة الثامنة والأربعين من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 في قرية الدرعية الرياضية ضمن موسم الدرعية 2022.
وتقام مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الثالث على التوالي بمشاركة أندية دوري روشن السعودي للمحترفين فقط بحيث تبدأ مباريات المسابقة من دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى الوصول إلى المباراة النهائية والتي يحدد موعدها لاحقاً وذلك بسبب ضغط المباريات في الموسم الذي يشهد مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم.
وأسفرت القرعة عن مواجهة مثيرة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد ونظيره الشباب في حين يواجه الهلال فريق الاتفاق بينما يلاقي النصر العدالة ويستضيف الفيحاء فريق الخليج ويلاقي الرائد الباطن في حين سيواجه التعاون فريق أبها وضمك يلاقي الوحدة.
وشهدت القرعة غياب نادي الأهلي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب البطولة عن المشاركة وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة بعد هبوطه للدرجة الأولى رغم أنه يتصدر قائمة الفرق الأكثر تتويجاً باللقب بـ13 مرة.
الجدير بالذكر أن الفيحاء يحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على الهلال في المباراة النهائية الموسم الماضي.